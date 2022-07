Giro Donne 2022, Marianne Vos: “Sapevamo di poter vincere, riscattata la volata di ieri” (Di sabato 2 luglio 2022) Sono trentuno le vittorie al Giro Donne 2022 per Marianne Vos: la neerlandese della Jumbo-Visma entra sempre più nella storia della massima corsa ciclistica italiana al femminile, continuando a riscrivere il proprio record di successi. Bellissimo il trionfo della veterana, ex campionessa del mondo, sul traguardo di Olbia, battendo la connazionale Kool e l’azzurra Elisa Balsamo. Giro d’Italia Donne 2022, Marianne Vos fa 31 e vince ad Olbia, Elisa Balsamo ancora in rosa Le sue parole al traguardo: “Sapevamo di avere la possibilità di vincere, il finale era molto tecnico, c’è stato un gran lavoro della squadra. Le mie compagne sono state straordinarie nel lanciare la mia volata, era molto difficile stare ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Sono trentuno le vittorie alperVos: la neerlandese della Jumbo-Visma entra sempre più nella storia della massima corsa ciclistica italiana al femminile, continuando a riscrivere il proprio record di successi. Bellissimo il trionfo della veterana, ex campionessa del mondo, sul traguardo di Olbia, battendo la connazionale Kool e l’azzurra Elisa Balsamo.d’ItaliaVos fa 31 e vince ad Olbia, Elisa Balsamo ancora in rosa Le sue parole al traguardo: “di avere la possibilità di, il finale era molto tecnico, c’è stato un gran lavoro della squadra. Le mie compagne sono state straordinarie nel lanciare la mia, era molto difficile stare ...

