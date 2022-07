Elon Musk ieri in visita dal Papa: “Onorato” (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Elon Musk ha incontrato ieri Papa Francesco. A testimonianza della visita a Santa Marta, la foto pubblicata su Twitter e un breve commento ad accompagnarla. “Onorato di aver incontrato il Papa ieri”, scrive il numero uno di Tesla sul social, taggando il profilo in lingua inglese del Pontefice. Ad accompagnare l’imprenditore americano, quattro dei suoi sette figli. Honored to meet @Pontifex yesterday pic.twitter.com/sLZY8mAQtd — Elon Musk (@ElonMusk) July 2, 2022 L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) –ha incontratoFrancesco. A testimonianza dellaa Santa Marta, la foto pubblicata su Twitter e un breve commento ad accompagnarla. “di aver incontrato il”, scrive il numero uno di Tesla sul social, taggando il profilo in lingua inglese del Pontefice. Ad accompagnare l’imprenditore americano, quattro dei suoi sette figli. Honored to meet @Pontifex yesterday pic.twitter.com/sLZY8mAQtd —(@) July 2, 2022 L'articolo proviene da Italia Sera.

