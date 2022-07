Ecco i temi su cui Conte non farà più sconti a Draghi (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo giorni di tensione, finalmente il telefono ha squillato. Con un fine: darsi appuntamento a lunedì prossimo per un faccia a faccia. Ai due lati della cornetta le due persone di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi: Mario Draghi e Giuseppe Conte. Una breve conversazione, stando a quanto rivelato dai rispettivi staff, e che ha semplicemente rinviato il chiarimento. L’idea di un colloquio di persona era stata avanzata dallo stesso Draghi dopo le polemiche per le rivelazioni sulle conversazioni avute con Beppe Grillo. Ieri lo stesso Conte, intercettato da Agorà Estate, aveva detto: “Sì lo vedrò oggi (ieri, ndr)”. Poi, però, il rinvio. E il segno che la situazione ancora non è tranquilla, lo ha dato lo stesso leader M5s: intercettato al termine del convegno Cgil, alla domanda se “si fida di Draghi”, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo giorni di tensione, finalmente il telefono ha squillato. Con un fine: darsi appuntamento a lunedì prossimo per un faccia a faccia. Ai due lati della cornetta le due persone di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi: Marioe Giuseppe. Una breve conversazione, stando a quanto rivelato dai rispettivi staff, e che ha semplicemente rinviato il chiarimento. L’idea di un colloquio di persona era stata avanzata dallo stessodopo le polemiche per le rivelazioni sulle conversazioni avute con Beppe Grillo. Ieri lo stesso, intercettato da Agorà Estate, aveva detto: “Sì lo vedrò oggi (ieri, ndr)”. Poi, però, il rinvio. E il segno che la situazione ancora non è tranquilla, lo ha dato lo stesso leader M5s: intercettato al termine del convegno Cgil, alla domanda se “si fida di”, ...

