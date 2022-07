Deulofeu-Napoli: il giocatore ha preso una decisione comunicata all’Udinese (Di sabato 2 luglio 2022) Il Napoli aspetta il momento giusto per poter piazzare il colpo Deulofeu, il giocatore è messo in standby dalla vicenda Mertens. È oramai chiaro, come anticipato da Napolipiu, che Deulofeu è il sostituto di Mertens e questa situazione potrebbe cambiare solo qualora fosse venduto Petagna e quindi il belga potrebbe assumere il doppio ruolo di attaccante di scorta e trequartista. Al momento Deulofeu è in standby ma il Napoli non ha particolare fretta, anche perché ha incassato il gradimento del giocatore. Deulofeu vuole Napoli Il giocatore ha comunicato la sua decisione all’Udinese che oramai si è rassegnata a perdere lo spagnolo, con Marino già a caccia del sostituto. ... Leggi su napolipiu (Di sabato 2 luglio 2022) Ilaspetta il momento giusto per poter piazzare il colpo, ilè messo in standby dalla vicenda Mertens. È oramai chiaro, come anticipato dapiu, cheè il sostituto di Mertens e questa situazione potrebbe cambiare solo qualora fosse venduto Petagna e quindi il belga potrebbe assumere il doppio ruolo di attaccante di scorta e trequartista. Al momentoè in standby ma ilnon ha particolare fretta, anche perché ha incassato il gradimento delvuoleIlha comunicato la suache oramai si è rassegnata a perdere lo spagnolo, con Marino già a caccia del sostituto. ...

