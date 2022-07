Dembélé | tre club sul francese E il Barcellona spera nel rinnovo

(Di sabato 2 luglio 2022) di contratto che però è scaduto il 30 giugnoè attualmente svincolato daldopo che il suo contratto è scaduto il 30 giugno. Per Sport ilblaugrana continua are nelcon un ingaggio però ridotto del 40% rispetto ai 12 milioni più bonus percepiti fino a questo momento. Sull’esternoè vivo l’interesse di tre top: Bayern Monaco, Chelsea e Psg. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SciabolataFFP : Tre quattro giorni una serie di calciatori sarà libera dai contratti che li legano oggi ai rispettivi club. Tra qu… -

club sul francese. E il Barcellona spera nel rinnovo di contratto che però è scaduto il 30 giugno è attualmente svincolato dal Barcellona dopo che il suo contratto è scaduto il 30 ... Commenta per primo Il PSG ha salutato Leonardo e si è affidato a Luis Campos, ma Le Parisien svela l'ultimo piano che aveva il dirigente brasiliano per il mercato: Ousmane e Paul Pogba a zero, Sadio Mané dal Liverpool, Leonardo preparava un tris di colpi per il Paris.