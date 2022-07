Beach volley, World Tour 2022 Giardini Naxos. Tre coppie azzurre già nei quarti! (Di sabato 2 luglio 2022) Una prima giornata positiva per le coppie azzurre impegnate nel torneo Future di Giardini Naxos in Sicilia. Tre coppie italiane nel torneo femminile sono già nei quarti, mentre gli altri due binomi dovranno passare per gli ottavi di finale. In campo maschile due vittorie e due sconfitte per gli italiani che oggi affronteranno le finali dei gironi, nella speranza di qualificarsi in blocco, come le ragazze, alla fase ad eliminazione diretta. En plein di successi per le teste di serie numero uno Bianchin/Scampoli che hanno debuttato vincendo 2-0 (21-17, 21-16) l’unico derby italiano disputato finora contro Ditta/Dalmazzo. Bianchin/Scampoli hanno poi vinto anche la finale per l’accesso diretto ai quarti contro le estoni Hollas/Soomets che hanno fatto soffrire non poco le azzurre prima di ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Una prima giornata positiva per leimpegnate nel torneo Future diin Sicilia. Treitaliane nel torneo femminile sono già nei quarti, mentre gli altri due binomi dovranno passare per gli ottavi di finale. In campo maschile due vittorie e due sconfitte per gli italiani che oggi affronteranno le finali dei gironi, nella speranza di qualificarsi in blocco, come le ragazze, alla fase ad eliminazione diretta. En plein di successi per le teste di serie numero uno Bianchin/Scampoli che hanno debuttato vincendo 2-0 (21-17, 21-16) l’unico derby italiano disputato finora contro Ditta/Dalmazzo. Bianchin/Scampoli hanno poi vinto anche la finale per l’accesso diretto ai quarti contro le estoni Hollas/Soomets che hanno fatto soffrire non poco leprima di ...

