Bancomat: il prelievo può bloccarsi in questo caso (Di sabato 2 luglio 2022) Con la ripresa dei viaggi in Italia e all’estero tra le tante cose che bisogna controllare c’è anche il Bancomat, per evitare che la vostra carta in caso di prelievo si blocchi in automatico Prima di partire per le vacanze ed evitare quindi brutte sorprese mentre magari vi state godendo qualche giorno lontano dal lavoro L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 2 luglio 2022) Con la ripresa dei viaggi in Italia e all’estero tra le tante cose che bisogna controllare c’è anche il, per evitare che la vostra carta indisi blocchi in automatico Prima di partire per le vacanze ed evitare quindi brutte sorprese mentre magari vi state godendo qualche giorno lontano dal lavoro L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

Alberto_Caccia : - Sono 6 euro e 60 cent - Pago con bancomat - Ah. Non c'è linea stamattina - Ah. Non ho contanti - Ah. Vai a fare i… - ebonimba : @mark7314 @Jubepo @nonexpedit E pensa che risate quando i bancomat non funzionano (fuori uso) e devi girare mezza c… - ilgiornale : L'Antitrust prende tempo per studiare la proposta della società. Possibile un costo massimo di 1,5 euro a prelievo - SiciliaTV : Ha dimenticato di prendere le banconote, dopo avereffettuato un’operazione di prelievo, in uno... #Agrigento… - palermo24h : Agrigento, effettua operazione per il prelievo di denaro dal bancomat ma dimentica di ritirarli: sparisce il denaro -