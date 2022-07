ASCOLTI GIUGNO 2022: RAI1 PRIMA MA CALA, CANALE 5 CRESCE, EFFETTO NCIS SU ITALIA 1 (Di sabato 2 luglio 2022) Gli ASCOLTI di GIUGNO 2022 nelle 24 ore e in PRIMA serata delle prime sette emittenti ITALIAne. RAI1 si conferma la rete più vista ma CALA sia nel totale giornata che in PRIMA serata, dove mantiene ancora un vantaggio importante. CANALE 5 seconda con la crescita maggiore rispetto a 12 mesi fa. ITALIA 1 anche per l’EFFETTO di NCIS. 24 ORE Nel mese di GIUGNO 2022 la rete più seguita è RAI1. Nelle 24 ore l’ammiraglia della Tv di Stato registra uno share medio del 17,13%, in calo dell’1,33% rispetto a GIUGNO 2021. Rai2 invece ottiene il 4,93% medio, in aumento dello 0,33% rispetto all’anno scorso. Rai3 registra nelle 24 ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 2 luglio 2022) Glidinelle 24 ore e inserata delle prime sette emittentine.si conferma la rete più vista masia nel totale giornata che inserata, dove mantiene ancora un vantaggio importante.5 seconda con la crescita maggiore rispetto a 12 mesi fa.1 anche per l’di. 24 ORE Nel mese dila rete più seguita è. Nelle 24 ore l’ammiraglia della Tv di Stato registra uno share medio del 17,13%, in calo dell’1,33% rispetto a2021. Rai2 invece ottiene il 4,93% medio, in aumento dello 0,33% rispetto all’anno scorso. Rai3 registra nelle 24 ...

