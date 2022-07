Antonino Spinalbese in love: beccati a Milano (Di sabato 2 luglio 2022) Antonino Spinalbese avrebbe un nuovo amore: ecco con chi è stato beccato Anche l’hair stylist pare abbia dimenticato Belen Rodriguez. Il giovane e bello Antonio Spinalbese è stato paparazzato accanto ad una nuova ragazza. Quello che sembravano essere indiscrezioni ora sono diventate conferme. Ma andiamo a vedere chi è la nuova fortunata. La conoscete? L’avete mai vista? Antonino Spinalbese ha una nuova fiamma (web)Antonino Spinalbese di nuovo innamorato I fotografi di Whoopsee.it alcuni giorni fa hanno ripreso Antonino Spinalbese in atteggiamenti intimi con una nuova ragazza. Di chi si tratta? Beh stiamo parlando di Giulia Tordini, influencer e designer della linea di moda Attico. I due sono stati ... Leggi su formatonews (Di sabato 2 luglio 2022)avrebbe un nuovo amore: ecco con chi è stato beccato Anche l’hair stylist pare abbia dimenticato Belen Rodriguez. Il giovane e bello Antonioè stato paparazzato accanto ad una nuova ragazza. Quello che sembravano essere indiscrezioni ora sono diventate conferme. Ma andiamo a vedere chi è la nuova fortunata. La conoscete? L’avete mai vista?ha una nuova fiamma (web)di nuovo innamorato I fotografi di Whoopsee.it alcuni giorni fa hanno ripresoin atteggiamenti intimi con una nuova ragazza. Di chi si tratta? Beh stiamo parlando di Giulia Tordini, influencer e designer della linea di moda Attico. I due sono stati ...

