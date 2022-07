Ursula von der Leyen al Parlamento di Kiev: “Bene la legge contro gli oligarchi, ora attuarla” (Di venerdì 1 luglio 2022) Kiev – Ursula von der Leyen si è rivolta al Parlamento di Kiev con queste parole: “Il vostro cammino europeo e la ricostruzione del Paese andranno di pari passo, l’Ucraina sara’ una priorita'”. Queste le parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, mentre era in videocollegamento con la Rada, il Parlamento ucraino, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Von der Leyen a Kiev: “Siamo con voi per la libertà di tutti” “Russia minaccia per l’ordine mondiale”, Von der Leyen mette in guardia Letta sollecita l’Europa: “Sull’Ucraina faccia un passo avanti e sia unita” “Ulteriori invii di ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 1 luglio 2022)von dersi è rivolta aldicon queste parole: “Il vostro cammino europeo e la ricostruzione del Paese andranno di pari passo, l’Ucraina sara’ una priorita'”. Queste le parole della presidente della Commissione europea,von der, mentre era in videocollegamento con la Rada, ilucraino, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Von der: “Siamo con voi per la libertà di tutti” “Russia minaccia per l’ordine mondiale”, Von dermette in guardia Letta sollecita l’Europa: “Sull’Ucraina faccia un passo avanti e sia unita” “Ulteriori invii di ...

