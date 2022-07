Un concreto aiuto per le startup e le aziende a conduzione femminile. Le candidatura vanno inviate entro l'11 luglio (Di venerdì 1 luglio 2022) Tante le novità del Premio GammaDonna 2022, un contest che da 20 anni sostiene le menti più brillanti dell’imprenditoria femminile e che quest’anno lo farà dal palco dell’Italian Tech Week. Con un nuovo riconoscimento, l’Assist Digital Award, alle imprenditrici che utilizzano il digitale per creare impatto positivo. Premio GammaDonna imprenditoria femminile. (Press Office) Leggi anche › Italiane da premio: «Con noi ha vinto l’ecosistema» L’imprenditoria femminile in Italia Sono 200 i milioni in più destinati al Fondo impresa femminile per sostenere le imprenditrici, eppure il numero delle imprese guidate da donne è ancora basso: neanche 1,4 milioni in Italia – il 22,1% del totale –, per il 96,8% micro e solo per ... Leggi su iodonna (Di venerdì 1 luglio 2022) Tante le novità del Premio GammaDonna 2022, un contest che da 20 anni sostiene le menti più brillanti dell’imprenditoriae che quest’anno lo farà dal palco dell’Italian Tech Week. Con un nuovo riconoscimento, l’Assist Digital Award, alle imprenditrici che utilizzano il digitale per creare impatto positivo. Premio GammaDonna imprenditoria. (Press Office) Leggi anche › Italiane da premio: «Con noi ha vinto l’ecosistema» L’imprenditoriain Italia Sono 200 i milioni in più destinati al Fondo impresaper sostenere le imprenditrici, eppure il numero delle imprese guidate da donne è ancora basso: neanche 1,4 milioni in Italia – il 22,1% del totale –, per il 96,8% micro e solo per ...

