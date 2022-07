Ucraina | Zelensky vuole la Ue | ' Per l' adesione non aspetteremo anni o decenni'

(Di venerdì 1 luglio 2022) Volodymyrha dichiarato che la strada dell'verso la membership dell'Ue non dovrebbe 'durare' poco dopo le dichiarazioni della presidente della Commissione europea ...

Pubblicità

fanpage : Il presidente indonesiano Joko Widodo ha invitato Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky al G20 che si terrà in Indone… - Corriere : Odessa, missile russo su palazzo: 10 morti. Widodo (Indonesia) a Mosca, media tra Zelensky e Putin - Adnkronos : #Ucraina, #SeanPenn incontra Zelensky: 'Presto il mondo intero potrà vedere tutta la verità sulla guerra grazie al… - boca_luigi : RT @AlessandraOdri: Draghi al summit della Nato: '8000 soldati italiani pronti a partire per la guerra.' Siamo al culmine della follia! Pre… - MenassiStefano : @itsmeback_ Sempre fortissima quella sgradevole sensazione di stare sulla sponda sbagliata del fiume. #Russia… -

10.58: export elettricità verso l'Ue L'"ha iniziato a esportare in modo significativo elettricità nel territorio dell'Unione europea, in Romania". Lo ha annunciato il presidentein ...... ha sottolineato. 'Ci stiamo preparando ad aumentare le forniture', ha aggiunto, sottolineando che '2l'elettricitàpuò sostituire una parte considerevole del gas russo consumato ...... Commissione Ue Ursula von der Leyen il presidente del Parlamento ucraino Ruslan Stefanchuk e il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky hanno issato la bandiera blu con le 27 stelle dorate alle ...Dal superbonus al decreto interministeraile per un nuovo invio di armi all'Ucraina, sono numerosi i provvedimenti che ... decreto sarà dedicato anche all'artiglieria pesante, perché a Zelensky Draghi ...