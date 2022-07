Pubblicità

cmdotcom : #Calciomercato #Salernitana, si avvicina #Botheim. In difesa piace #Esteve del #Montpellier - sportli26181512 : Salernitana, si avvicina Botheim. In difesa piace Esteve del Montpellier: La Salernitana è vicina all'arrivo di Eri… - CentotrentunoC : Live #Calciomercato?? Il #Torino vicino all'accordo con #JoaoPedro, con il 10 che rifletteva sulla proposta della… - tvoggi : EDERSON ALL’ATALANTA: CI SIAMO L’Atalanta si avvicina sempre di più ad Ederson. Il club orobico e la Salernitana ha… - SalernoSport24 : ??? Da una seconda punta all'altra ??? Una s'avvicina e uno s'allontana ??? Leggi l'articolo su #SalernoSport24 ??… -

Calciomercato.com

... e intanto ha chiuso Cambiaso (richiesto in prestito dalla): al Genoa 4 milioni + ... contratto di 4 anni con opzione) da lunedì è atteso Jovic , e siDodò mentre in porta può ...... e intanto ha chiuso Cambiaso (richiesto in prestito dalla): al Genoa 4 milioni + ... contratto di 4 anni con opzione) da lunedì è atteso Jovic , e siDodò mentre in porta può ... Salernitana, si avvicina Botheim. In difesa piace Esteve del Montpellier Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...La Juventus si avvicina all’acquisto di Andrea Cambiaso dal Genoa, mentre la Salernitana sogna il colpo a sorpresa. La stagione del Genoa è terminata nel peggiore dei modi, ovvero con la retrocessione ...