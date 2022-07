Rilanciare i centri storici | un convegno a Spoleto

(Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Domani e domenica, presso il Complesso monumentale di San Nicolò a, si terrà, nell’ambito del Festival dei Due Mondi, ilorganizzato dall’Associazione Comitatocentro storico e dall’Associazione Piazza Duomo, dal titolo ‘Il Futuro è in Centro: il valore sociale, economico e culturale dei’. L’evento è stato organizzato grazie alla collaborazione del Comune die il supporto del comitato italiano di Icomos (International council of monuments and sites), delll’Associazione Italia nostra di, Assorestauro, dello studio Fantozzi&Associati e del Gruppo di Comunicazione legale–strategica The Skill. Ripensare una vivibilità urbana nelle città storiche, rendendole maggiormente inclusive e adatte ad ...

Comuni: domani e domenica convegno a Spoleto su valore e rilancio centri storici Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Domani e domenica, presso il Complesso monumentale di San Nicolò a Spoleto, si terrà, nell ambito del Festival dei Due Mondi, il convegno organizzato dall ...