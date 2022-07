Quanto è ricca la Regina Elisabetta? La risposta vi sorprenderà (Di venerdì 1 luglio 2022) A Quanto ammonta il patrimonio record della Sovrana più longeva d’Inghilterra, assisa sul trono di San Giacomo dal 1952. Proviamo a capirne qualcosa di più insieme. Nei film d’antan o nei documentari, così come pure nell’immaginario collettivo, ricorre sovente alla memoria il Tesoro della Corona inglese, considerato la collezione di gioielli tra le più preziose e inestimabili al mondo. In realtà cotanta opulenza non appartiene in senso stretto alla Royal Family, che invece ha l’esclusiva sull’utilizzo. I preziosi sono custoditi sin dal XIII secolo nella Torre di Londra, complesso di origine medievale questo sì di proprietà senza vincoli della Monarchia britannica. Oggi i Gioielli della Corona inglese, sopravvissuti ai furti e alle distruzioni, sono ben 23 mila e 578. Con riferimento a questa enorme collezione di manufatti ricercatissimi, va precisato che la proprietà ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 1 luglio 2022) Aammonta il patrimonio record della Sovrana più longeva d’Inghilterra, assisa sul trono di San Giacomo dal 1952. Proviamo a capirne qualcosa di più insieme. Nei film d’antan o nei documentari, così come pure nell’immaginario collettivo, ricorre sovente alla memoria il Tesoro della Corona inglese, considerato la collezione di gioielli tra le più preziose e inestimabili al mondo. In realtà cotanta opulenza non appartiene in senso stretto alla Royal Family, che invece ha l’esclusiva sull’utilizzo. I preziosi sono custoditi sin dal XIII secolo nella Torre di Londra, complesso di origine medievale questo sì di proprietà senza vincoli della Monarchia britannica. Oggi i Gioielli della Corona inglese, sopravvissuti ai furti e alle distruzioni, sono ben 23 mila e 578. Con riferimento a questa enorme collezione di manufatti ricercatissimi, va precisato che la proprietà ...

