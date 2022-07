Pedullà: la Juventus su Koulibaly (Di venerdì 1 luglio 2022) Kalidou Koulibaly, classe ’91, è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2023. Ancora non ci sono certezze sul futuro del giocatore che al momento percepisce 6 milioni di euro all’anno. Il difensore senegalese, infatti, non ha ancora confermato la partenza né tantomeno la permanenza nel club calcistico partenopeo ma è molto legato alla L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Kalidou, classe ’91, è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2023. Ancora non ci sono certezze sul futuro del giocatore che al momento percepisce 6 milioni di euro all’anno. Il difensore senegalese, infatti, non ha ancora confermato la partenza né tantomeno la permanenza nel club calcistico partenopeo ma è molto legato alla L'articolo

