Palermo al City Group, ecco la firma: sceicchi in città ad inizio settimana (Di venerdì 1 luglio 2022) Come dicono quelli bravi? Done Deal. Accordo raggiunto tra le parti, per la gioia di tutti i sostenitori rosanero. È un periodo storico ed emozionante per i tifosi del capoluogo siciliano: dopo aver raggiunto la promozione in Serie B battendo il Calcio Padova nella finale dei Playoff di Serie C (a tre anni dall'infausto fallimento), la piazza palermitana festeggia il passaggio delle quote di maggioranza del Palermo al City Group dello sceicco Mansour. Sì, quello che ha cambiato la storia e stravolto la vita del Manchester City. Si apre, quindi, un nuovo capitolo del libero della rinascita dei rosanero. ecco tutto quello che sta succedendo in queste frenetiche ore scandite dall'attesa. Palermo al City Group: accordo per l'80% del club Man??r bin ...

