La moria di uccelli in Spagna causa siccità (Di venerdì 1 luglio 2022) Ci è stato segnalato un post che ha attirato la mia curiosità, visto che il tema resta sempre lo stesso: la siccità. Ve lo riporto anche in forma testuale per chi non potesse leggere l’immagine da dispositivo mobile: In Spagna a causa del troppi caldo e della siccità stanno morendo tantissimi uccelli ed in particolare le rondini ed i rondoni. I piccoli si suicidano (letteralmente) buttandosi dal nido per il troppo caldo e la mancanza di acqua Purtroppo anche in Italia non stiamo meglio Mi hanno invitata a mettere sul davanzale o sul balcone un sottovaso (o più) per dare da bere agli uccellini contribuendo così ad evitare la moria o addirittura l’estinzione di alcune specie Io l’ho fatto e a mia volta invito te a fare la stessa cosa. Naturalmente se vorrai. La prima ... Leggi su butac (Di venerdì 1 luglio 2022) Ci è stato segnalato un post che ha attirato la mia curiosità, visto che il tema resta sempre lo stesso: la. Ve lo riporto anche in forma testuale per chi non potesse leggere l’immagine da dispositivo mobile: Indel troppi caldo e dellastanno morendo tantissimied in particolare le rondini ed i rondoni. I piccoli si suicidano (letteralmente) buttandosi dal nido per il troppo caldo e la mancanza di acqua Purtroppo anche in Italia non stiamo meglio Mi hanno invitata a mettere sul davanzale o sul balcone un sottovaso (o più) per dare da bere aglini contribuendo così ad evitare lao addirittura l’estinzione di alcune specie Io l’ho fatto e a mia volta invito te a fare la stessa cosa. Naturalmente se vorrai. La prima ...

Pubblicità

jacopogiliberto : RT @butacit: La moria di uccelli in Spagna causa siccità - rafelez : RT @butacit: La moria di uccelli in Spagna causa siccità - Alise0 : RT @butacit: La moria di uccelli in Spagna causa siccità - nicolaprochilo : RT butacit La moria di uccelli in Spagna causa siccità - butacit : La moria di uccelli in Spagna causa siccità -