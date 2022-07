Inter | Onana ora è UFFICIALE | il comunicato

(Di venerdì 1 luglio 2022) L’ha ufficializzato l’arrivo in nerazzurro del portiere: ilAttraverso i propri canali ufficiali, l’ha ufficializzato l’arrivo in nerazzurro di André. … what's my name? ??@Andrey#Forza#WelcomeAndré pic.twitter.com/8SpjL0SiF3—(@) July 1, 2022 IL– «Ogni bambino ha i proprio sogni. Sono i luoghi, gli affetti, le amicizie a formare i pensieri, le speranze, le attese. Andréaccompagnava suo fratello maggiore alle partite: gli portava la borsa con i guanti, si sedeva a bordocampo e lo ammirava muoversi tra i pali. E sognava: un giorno farò anche io il portiere. Dove? Allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé, Camerun. È ...

