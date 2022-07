Inflazione | Istat | a giugno schizza all’8% | top da 36 anni

Pubblicità

matteosalvinimi : Inflazione, costo della vita e bollette ai massimi dal 1986, ma la sinistra vuole approvare leggi sulla droga liber… - istat_it : Prezzi al consumo: secondo le stime preliminari a giugno inflazione all’8% (dal 6,8% del mese precedente) #istat… - Agenzia_Ansa : Non si ferma la corsa dell'inflazione che a giugno accelera di nuovo e schizza all'8%, al top dal gennaio 1986, qu… - silvanss3r : @EnricoLetta @qn_lanazione @qn_carlino IL RISULTATO DI QUESTO MINESTRONE AVARIATO ABUSIVO DI GOVERNO CON UN POPOLO… - Marko_Morandi : RT @matteosalvinimi: Inflazione, costo della vita e bollette ai massimi dal 1986, ma la sinistra vuole approvare leggi sulla droga libera e… -

L'si abbatte anche sulle vacanze : i datirelativi a giugno mostrano un aumento del prezzo dei biglietti aerei che quasi raddoppia rispetto al 2021 e segna +90,4%. Rispetto al mese ...Il tasso diall'8% si traduce a parità di consumi, calcola l', in una maggiore spesa pari a +2.457 euro annui per la famiglia tipo", che raggiungono +3.192 euro annui per un nucleo ...Continua a correre l'inflazione in Italia. A giugno sale a un livello (8%) che non si registrava da gennaio 1986, quando fu pari a 8,2%, secondo gli ultimi calcoli dell'Istat nelle ...Il boom dei rincari energetici e dei beni alimentari spingono la corsa dei prezzi. Il difficile compito della Bce che si prepara ad alzare i tassi di interesse a luglio, ma rischia di frenare la cresc ...