Il PSG cambia statuto per avere più libertà di manovra (Di venerdì 1 luglio 2022) C’è una piccola ma significativa novità in casa Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dalla testata online francese Sportune, il club che milita nella Ligue 1 cambierà presto gli statuti della sua società. L’occasione è stato il CdA che si è tenuto nella giornata di ieri utile per discutere della copertura delle perdite accumulate dal club, Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 1 luglio 2022) C’è una piccola ma significativa novità in casa Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dalla testata online francese Sportune, il club che milita nella Ligue 1 cambierà presto gli statuti della sua società. L’occasione è stato il CdA che si è tenuto nella giornata di ieri utile per discutere della copertura delle perdite accumulate dal club, Calcio e Finanza.

Pubblicità

vlahovismopuro : @FCtuttomercato Tanto non arriva. Ma il rinnovo automatico non cambia una mazza il fatto che il PSG vuole liberarsene - CoucouLeBot : RT @eltecatito_: @IlCarroDiOrigi Sanches andrà al Psg. Cambia il cc - eltecatito_ : @IlCarroDiOrigi Sanches andrà al Psg. Cambia il cc - NandoPiscopo1 : @Gabri_927 @trimonaz Se andrà al psg, andrà a prendere il posto di icardi, cioé andrà a fare panchina fissa ?? Cambi… - CarroDiBrahim : Voltando pagina, il PSG ha appena avquistato Vitinha, centrocampista del Porto, per 40mln Per voi cambia qualcosa n… -