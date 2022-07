Pubblicità

glooit : Il Liverpool su Rabiot, la Juventus chiede Firmino leggi su Gloo - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: ULTIM’ORA: #RABIOT-#JUVE, C’È LA SENTENZA! È appena arrivata il retroscena che sconvolge i tifosi della #Juventus: svelata… - JuventusUn : ULTIM’ORA: #RABIOT-#JUVE, C’È LA SENTENZA! È appena arrivata il retroscena che sconvolge i tifosi della #Juventus:… - infolinity : RT @Nova_1623: Riguardo a #Rabiot ???? , sul centrocampista francese ci sarebbe l'interesse di: #Liverpool che ha fatto già un offerta metten… - Nova_1623 : Riguardo a #Rabiot ???? , sul centrocampista francese ci sarebbe l'interesse di: #Liverpool che ha fatto già un offer… -

...può davvero lasciare la Juventus, per approdare nella Premier League. Secondo The Indipendent, il centrocampista francese è nel mirino dell'allenatore tedesco Juergen Klopp e del, ...Calciomercato Juventus, c'è aria di rivoluzione in casa Reds: dall'Inghilterra parlano di una proposta di scambio ai bianconeri. Cos'hanno in comune in questo momento Juventus eDi sicuro la volontà di 'rinfrescare' la propria rosa, di farlo con acquisti mirati. Jurgen Klopp ha da poco salutato un protagonista della sua epopea in quel di Anfield Road come Sadio ...Except for a few departures as contracts expired and Romelu Lukaku returning to Inter on loan, Chelsea’s transfer window has yet to really start. Thomas Tuchel has a lot of work to do if he wants to ...Adrien Rabiot può davvero lasciare la Juventus, per approdare nella Premier League. Secondo The Indipendent, il centrocampista francese è nel mirino dell'allenatore tedesco Juergen Klopp e del Liverpo ...