ICW | Annunciato “ICW Live @ Conegliano Laudense”

(Di venerdì 1 luglio 2022) L’ICW annuncia il suo prossimo Show.Si tratta di “: La Legge del Più Forte 2022”, in programma Domenica 3 Luglio a(LO). Atleti annunciati per lo Show: – Gabriel Bach (Campione Interregionale ICW)– Queen Maya (Campionessa Femminile ICW)– La Casta (Andy Manero & Mr. Excellent)– Bjorn– Charlie Kid– Dave Atlas– Nico Inverardi– Psycho Mike Inizio Ore 20.30 – Ingresso Interi 12,00 € ; Ridotti Under12 8,00 €PRENOTAZIONE POSTI: Tel. 335-1208244 (anche via WhatsApp) e info@icwwrestling.it e prevendita Online QUI