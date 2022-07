I russi avanzano nel Donbass. E Odessa torna nel mirino: 17 morti nei raid (Di venerdì 1 luglio 2022) Strage di civili a Bilhorod-Dnistrovsky, l'antica Maurocastro veneziana, dove un missile ha centrato un edificio residenziale di 9 piani Leggi su ilgiornale (Di venerdì 1 luglio 2022) Strage di civili a Bilhorod-Dnistrovsky, l'antica Maurocastro veneziana, dove un missile ha centrato un edificio residenziale di 9 piani

