I massaggi a Grillo? Aspetto le prove Draghi prova a ricucire con Conte

(Di venerdì 1 luglio 2022) Mariosi presenta davanti alla stampa subito dopo il Consiglio dei ministri che ha varato l'ultimo decreto bollette. Il premier vorrebbe parlare di energia, di guerra in Ucraina e di siccità. Ma sa benissimo che ai cronisti presenti in sala interessa solo una cosa: la verità sulle telefonate con Beppeper rimuovere Giuseppedalla guida del Movimento 5 Stelle. Il capo del governo non si sottrae: «Non ho mai fatto le dichiarazioni che mi sono state attribuite sui 5 stelle e non ho mai pensato di entrare nelle questioni interne di un partito. Credo che ancheabbia smentito. Mi dicono che ci sarebbero dei riscontri oggettivi. Beh, vediamoli, li». Anche sulla tenuta della maggioranza si dice molto ottimista: «Già quando ci furono le consultazioni dissi che questo governo ...