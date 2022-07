F1, GP Gran Bretagna 2022: squillo di Hamilton nelle prove libere, la Mercedes torna competitiva? (Di venerdì 1 luglio 2022) La prima giornata di prove libere è andata in archivio a Silverstone con delle indicazioni abbastanza interessanti in casa Mercedes, anche se per avere un quadro completo della situazione sarà necessario attendere le qualifiche di domani (che si preannunciano però bagnate) e soprattutto la gara di domenica valida per il Gran Premio di Gran Bretagna 2022. Quest’oggi il team di Brackley ha fatto esordire in pista un pacchetto molto importante di aggiornamenti con l’obiettivo di colmare o comunque limare il gap prestazionale nei confronti di Red Bull e Ferrari. La squadra capitanata da Toto Wolff ha voluto introdurre sulle due W13 una nuova sospensione anteriore e update sul corpo vettura, nonché un nuovo alettone posteriore. Novità che hanno apparentemente portato dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) La prima giornata diè andata in archivio a Silverstone con delle indicazioni abbastanza interessanti in casa, anche se per avere un quadro completo della situazione sarà necessario attendere le qualifiche di domani (che si preannunciano però bagnate) e soprattutto la gara di domenica valida per ilPremio di. Quest’oggi il team di Brackley ha fatto esordire in pista un pacchetto molto importante di aggiornamenti con l’obiettivo di colmare o comunque limare il gap prestazionale nei confronti di Red Bull e Ferrari. La squadra capitanata da Toto Wolff ha voluto introdurre sulle due W13 una nuova sospensione anteriore e update sul corpo vettura, nonché un nuovo alettone posteriore. Novità che hanno apparentemente portato dei ...

