Ex Napoli: ecco dove può finire Cavani (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Valencia pensa ad Edinson Cavani, attaccante uruguaiano classe 1987 svincolato dopo l'esperienza al Manchester United: contatti in corso... Leggi su calciomercato (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Valencia pensa ad Edinson, attaccante uruguaiano classe 1987 svincolato dopo l'esperienza al Manchester United: contatti in corso...

Pubblicità

FBiasin : Le ultime 5 dell'#Inter: Roma-Inter Inter-Sassuolo Napoli-Inter Inter-Atalanta Torino-Inter Il tifoso pessimista… - angeloranieri99 : RT @LeBombeDiVlad: ?? @danilopergamo ai microfoni di #LBDV: '#Mertens-#Napoli? Mi auguro non finisca così' ?? 'Ecco cosa penso su #Meret, #O… - LeBombeDiVlad : ?? @danilopergamo ai microfoni di #LBDV: '#Mertens-#Napoli? Mi auguro non finisca così' ?? 'Ecco cosa penso su… - Informa_Press : Ecco come partecipare?? - areanapoliit : #Cavani al #Napoli? Bagni: 'Ecco come si potrebbe fare, serve una telefonata' -