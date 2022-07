È possibile ripulire il mare dalla plastica? Sì ecco come (Di venerdì 1 luglio 2022) Uno strumento innovativo, capace di “catturare” i rifiuti dai mari, incluse plastiche e microplastiche. Esiste, si chiama Seabin e, da da fine giugno, grazie alla collaborazione tra il Gruppo Hera e marevivo Onlus, si prende cura dei nostri mari. È stato presentato e installato in mare il 20 giugno nel porto di Cervia, alla presenza dei rappresentanti delle realtà coinvolte e del Sindaco di Cervia Massimo Medri ed esponenti della Capitaneria del Porto di Cervia. Tutto grazie alle donazioni raccolte con il progetto della multiutility HeraSolidale che sostiene diverse organizzazioni grazie alla sinergia tra azienda, clienti e dipendenti. Parte della somma raccolta nel 2020 e nel 2021 è stata destinata al progetto di pulizia dei mari che marevivo Onlus realizza nell’ambito del progetto PlasticLess di LifeGate, società benefit punto di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 1 luglio 2022) Uno strumento innovativo, capace di “catturare” i rifiuti dai mari, incluse plastiche e microplastiche. Esiste, si chiama Seabin e, da da fine giugno, grazie alla collaborazione tra il Gruppo Hera evivo Onlus, si prende cura dei nostri mari. È stato presentato e installato inil 20 giugno nel porto di Cervia, alla presenza dei rappresentanti delle realtà coinvolte e del Sindaco di Cervia Massimo Medri ed esponenti della Capitaneria del Porto di Cervia. Tutto grazie alle donazioni raccolte con il progetto della multiutility HeraSolidale che sostiene diverse organizzazioni grazie alla sinergia tra azienda, clienti e dipendenti. Parte della somma raccolta nel 2020 e nel 2021 è stata destinata al progetto di pulizia dei mari chevivo Onlus realizza nell’ambito del progetto PlasticLess di LifeGate, società benefit punto di ...

Pubblicità

DeGeer3891 : @AlessandroPipi4 Guarda che è Grillo che sta facendo fuori tutti...vuole ripulire il movimento da ogni possibile il… - L_AdeleShasa : Ciao #Mellos #DayaneMello Per cortesia, qualche fans /qualcuno saprebbe dirmi quando arriverà il giorno della premi… - SardoneF : @Agenzia_Ansa Ma possibile che non ci siano telecamere in zona??? La notizia andava data, e contemporaneamente, ' i… -