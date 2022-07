Dove vedere Sinner-Isner oggi 1° luglio in TV e in streaming (Di venerdì 1 luglio 2022) oggi, venerdì 1° luglio, si giocherà l’incontro Sinner-Isner, valido per il terzo turno di Wimbledon 2022. L’atleta azzurro, che prima di calcare l’erba londinese non aveva mai vinto prima su questa superficie, ha la grande possibilità di raggiungere la seconda settimana dello slam, qualificandosi per il quarto turno. Sulla sua strada incontra il gigante americano John Isner, autore di una prova sontuosa contro l’idolo di casa Andy Murray, seppellito con qualcosa come 36 ace e l’84% di prima. Vincendo questo pomeriggio, Sinner si regalerebbe un super quarto turno contro il nuovo fenomeno del tennis mondiale Carlos Alcaraz, a patto che lo spagnolo riesca a superare l’esperto tedesco Oscar Otte, che ad Halle è approdato fino in semifinale venendo battuto soltanto da Medvedev. Di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 1 luglio 2022), venerdì 1°, si giocherà l’incontro, valido per il terzo turno di Wimbledon 2022. L’atleta azzurro, che prima di calcare l’erba londinese non aveva mai vinto prima su questa superficie, ha la grande possibilità di raggiungere la seconda settimana dello slam, qualificandosi per il quarto turno. Sulla sua strada incontra il gigante americano John, autore di una prova sontuosa contro l’idolo di casa Andy Murray, seppellito con qualcosa come 36 ace e l’84% di prima. Vincendo questo pomeriggio,si regalerebbe un super quarto turno contro il nuovo fenomeno del tennis mondiale Carlos Alcaraz, a patto che lo spagnolo riesca a superare l’esperto tedesco Oscar Otte, che ad Halle è approdato fino in semifinale venendo battuto soltanto da Medvedev. Di ...

