Covid, come curare prima e meglio i danni ai polmoni: presentata al Cotugno una terapia innovativa (Di venerdì 1 luglio 2022) “I pazienti sono guariti prima, usciti in meta’ del tempo circa e con meno danni dovuti alle conseguenze dell’attacco del virus”: e’ questo, informa una nota, il cuore dello studio – presentato ieri, in un’audizione davanti alla commissione Sanita’ e Sicurezza Sociale della Regione Campania – che Rigenethics ha appena concluso presso l’Ospedale Cotugno di Napoli, con l’obiettivo primario “di sperimentare gli effetti mirati di una terapia innovativa sull’apparato respiratorio danneggiato dal Covid19, al fine di dimostrare gli effetti virostatici-antinfiammatori-immunomodulanti della tecnologia adottata, gestita da un software specifico installato su generatori di campi elettromagnetici ultra-deboli a bassissima frequenza”. “Il software – spiega sempre Rigenethics – ha ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 luglio 2022) “I pazienti sono guariti, usciti in meta’ del tempo circa e con menodovuti alle conseguenze dell’attacco del virus”: e’ questo, informa una nota, il cuore dello studio – presentato ieri, in un’audizione davanti alla commissione Sanita’ e Sicurezza Sociale della Regione Campania – che Rigenethics ha appena concluso presso l’Ospedaledi Napoli, con l’obiettivorio “di sperimentare gli effetti mirati di unasull’apparato respiratorio danneggiato dal19, al fine di dimostrare gli effetti virostatici-antinfiammatori-immunomodulanti della tecnologia adottata, gestita da un software specifico installato su generatori di campi elettromagnetici ultra-deboli a bassissima frequenza”. “Il software – spiega sempre Rigenethics – ha ...

Pubblicità

ShooterHatesYou : A 11gg dalla comparsa dei sintomi ho ancora strascichi di covid, tra i quali un affanno che non mi molla. Ad esser… - Tommasolabate : Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon… - RobertoBurioni : Sintetizzo la mia percezione della situazione in modo sommario ma fedele alla realtà. Il 95% degli italiani vive co… - AdolfoTasinato : @Agenzia_Ansa È inutile che cercate di convincere gli italiani che va tutto bene, come col Covid!!! Il disastro è g… - compatoo2 : RT @capricorne_o: -