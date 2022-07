Calcio femminile, via al professionismo. Giorgia Spinelli: “Momento storico, ma servono sacrifici (Di venerdì 1 luglio 2022) Bergamo. Il Momento tanto atteso è arrivato: venerdì 1 luglio, il Calcio femminile italiano dà ufficialmente il benvenuto al professionismo. Un passo importante per la crescita del movimento nel nostro Paese e una grande opportunità per le nuove generazioni con il sogno del ‘pallone’. Il traguardo è motivo di gioia per gli amanti del Calcio in rosa, prime fra tutti le ragazze che tanto hanno lottato per ottenere questo riconoscimento e che nutrono grandi aspettative. Giorgia Spinelli, calciatrice ventisettenne originaria di Osio Sotto, è una di loro. Una lunga storia d’amore, la sua, per il pallone: dai primi calci all’età di sei anni, passando per l’Atalanta femminile e l’esordio in serie A a soli sedici anni, fino ad arrivare la scorsa stagione alla ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 luglio 2022) Bergamo. Iltanto atteso è arrivato: venerdì 1 luglio, ilitaliano dà ufficialmente il benvenuto al. Un passo importante per la crescita del movimento nel nostro Paese e una grande opportunità per le nuove generazioni con il sogno del ‘pallone’. Il traguardo è motivo di gioia per gli amanti delin rosa, prime fra tutti le ragazze che tanto hanno lottato per ottenere questo riconoscimento e che nutrono grandi aspettative., calciatrice ventisettenne originaria di Osio Sotto, è una di loro. Una lunga storia d’amore, la sua, per il pallone: dai primi calci all’età di sei anni, passando per l’Atalantae l’esordio in serie A a soli sedici anni, fino ad arrivare la scorsa stagione alla ...

