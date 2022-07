Alfonso Signorini svela la data di inizio del Gf Vip 7 | si parte il…

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il conduttore del reality show in queste ore ha parlato delladidel Grande Fratello Vip 7 dal suo profilo social. Ecco quando inizieràhato ladidel Gf Vip 7. Siprima del 19 settembre. Lo dicedal suo account social dove ha condiviso il post di una fanpage che dava comedidel reality il 19 settembre, correggendo la: “forse siil 12 settembre” ha scritto. Si conosce dunque ladima non si sa quanto durerà questa edizione. Lo scorso anno è iniziata il 13 settembre ed è finita a marzo, ...

