A giugno l’inflazione è aumentata dell’8 per cento in Italia e dell’8,6 nella zona euro, dove ha raggiunto il livello più alto di sempre (Di venerdì 1 luglio 2022) Secondo un’indagine uscita venerdì dell’ISTAT, l’Istituto Nazionale di Statistica, in Italia a giugno l’inflazione è aumentata dell’1,2 per cento rispetto al mese scorso e dell’8 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso: è il dato più alto dal 1986. Leggi su ilpost (Di venerdì 1 luglio 2022) Secondo un’indagine uscita venerdì dell’ISTAT, l’Istituto Nazionale di Statistica, indell’1,2 perrispetto al mese scorso eperrispetto allo stesso mese dell’anno scorso: è il dato piùdal 1986.

