Pubblicità

SkySportF1 : Copse, un anno fa: disastro dopo il primo giro del GP Silverstone di F1. Lo ricordi? VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - matteosalvinimi : Monza, un giro al mercato per #Allevisindaco! Grazie alla signora per l’entusiasmo! - katrin23594597 : RT @HSkelsen: 23/25 Lo stesso signore che è scomparso nelle ultime elezioni comunali e che sa bene che, dopo quasi due decenni che sono in… - cavicchioli : @Yourbestfrndema Chissà se in giro c'è ancora qualche 'fenomeno' che propina ancora questa schifezza immonda... (… - HSkelsen : RT @HSkelsen: 23/25 Lo stesso signore che è scomparso nelle ultime elezioni comunali e che sa bene che, dopo quasi due decenni che sono in… -

OA Sport

Ha fatto in breve tempo ildel web ilche mostra, in Iran , una donna incinta venire aggredita e spinta a terra perché " ballava senza indossare il velo in pubblico ". Sul filmato in questione non si hanno al momento ...E' iniziato oggi ild'Italia femminile 2022. La cronometro individuale sul Lungomare Poetto di Cagliari, in Sardegna, ha regalato subito forti emozioni, spettacolo e qualche episodio... memorabile. A festeggiare sul ... VIDEO Giro Donne 2022: Kristen Faulkner si tuffa in mare con la Maglia Rosa Merito del suo balletto, reso ancor più celebre da Dries. Come al solito, Tommaso Starace fa scompisciare i tifosi del Napoli. In 'Tutto Napoli in Podcast' il nostro Pierpaolo Matrone ha fatto il punt ...Con un cronoprologo a Cagliari è scatto oggi, giovedì 30 giugno, il Giro d’Italia donne. La corsa andrà avanti fino al 10 luglio, passando per Sardegna, Emilia Romagna, Lombardia, Trentino e Veneto, e ...