Un sistema di videoanalisi per la diagnosi precoce del Parkinson

(Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – ENEA e Policlinico Tor Vergata di Roma hanno sviluppato un innovativodi video analisi per diagnosticare in modola malattia die personalizzare la terapia farmacologica. La ricerca, che è stata pubblicata sulla rivista internazionale Applied Sciences, si è concentrata sulle alterazioni delle abilità motorie, come i disturbi dell’equilibrio, della postura e dell’andatura, che sono segni distintivi della malattia. L’analisi di queste abilità fornisce indizi rilevanti e precoci per lae lo studio dell’avanzamento della malattia, facilitando avvio e valutazione della terapia.“La comunità scientifica da tempo cerca di individuare nuove misure che consentano di quantificare in modo obiettivo, standardizzato e coerente le abilità motorie e non motorie del paziente in ...