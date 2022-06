Ultime Notizie – M5S, “Conte tentato da appoggio esterno a governo” (Di giovedì 30 giugno 2022) L’incidente con il premier Mario Draghi per Giuseppe Conte non si è chiuso con la smentita di Palazzo Chigi delle parole che Beppe Grillo avrebbe affidato a Domenico De Masi. Si attende un chiarimento, anche se tra i due l’appuntamento non c’è ancora: con molta probabilità verrà fissato nella giornata di oggi. Ma benché ministri e sottosegretari grillini assicurino a taccuini aperti e telecamere accese che non c’è volontà alcuna di abbandonare la nave del governo, i vertici 5 Stelle, forte il pressing dei parlamentari e della base, accarezzano l’idea di fare un passo indietro, o meglio di lato, assicurando l’appoggio esterno ma di fatto sfilandosi dall’esecutivo, confermano fonti di primo livello all’Adnkronos. La miccia per dare il ‘benservito’, ammesso che alla fine si arrivi a questo, non saranno le parole ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) L’incidente con il premier Mario Draghi per Giuseppenon si è chiuso con la smentita di Palazzo Chigi delle parole che Beppe Grillo avrebbe affidato a Domenico De Masi. Si attende un chiarimento, anche se tra i due l’appuntamento non c’è ancora: con molta probabilità verrà fissato nella giornata di oggi. Ma benché ministri e sottosegretari grillini assicurino a taccuini aperti e telecamere accese che non c’è volontà alcuna di abbandonare la nave del, i vertici 5 Stelle, forte il pressing dei parlamentari e della base, accarezzano l’idea di fare un passo indietro, o meglio di lato, assicurando l’ma di fatto sfilandosi dall’esecutivo, confermano fonti di primo livello all’Adnkronos. La miccia per dare il ‘benservito’, ammesso che alla fine si arrivi a questo, non saranno le parole ...

Pubblicità

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Gimbe: +50% casi in 7 giorni, aumentano ricoveri, intensive e decessi… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Raphinha, Inter, Joao Pedro e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempr… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - disinformate_it : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. Gimbe: +50% casi in 7 giorni, aumentano ricoveri, intensive e decessi - Zacc58Zaccar2 : RT @Bluefidel47: Ultime notizie. 1 milione di positivi sani, in isolamento domiciliare. Posso immaginare cosa succederà ad ottobre -