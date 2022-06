“Tutti pazzi per Mary”: l’oroscopo di giovedì 30 giugno 2022 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutil’oroscopo di oggi, giovedì 30 giugno 2022: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli di Mary per vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile) Questa giornata inizia bene con la luna nel segno e una grande voglia di condivisione con gli altri. Gli incontri sono favoriti e sul lavoro potrebbero esserci dei problemi ma non faticherete a trovare le soluzioni. Il consiglio è quello di parlare con i propri colleghi. E trovare insieme di stabilire una certa sintonia. Toro (20 aprile – 20 maggio)Molto bella questa giornata per le coppie che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutidi oggi,30: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli diper vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile) Questa giornata inizia bene con la luna nel segno e una grande voglia di condivisione con gli altri. Gli incontri sono favoriti e sul lavoro potrebbero esserci dei problemi ma non faticherete a trovare le soluzioni. Il consiglio è quello di parlare con i propri colleghi. E trovare insieme di stabilire una certa sintonia. Toro (20 aprile – 20 maggio)Molto bella questa giornata per le coppie che ...

