Tuffi | Mondiali 2022 | le cinesi dominano l’eliminatoria del sincro dalla piattaforma

(Di giovedì 30 giugno 2022) Un allenamento intensivo. Si può riassumere cosìdelfemminileaidi Budapest. Solo nove coppie in gare, record negativo per una manifestazione iridata (pareggiato l’esordio a Perth), già tutte qualificate di conseguenza per la finale. Una gara quella di stamattina che serviva proprio per stabilire l’ordine di partenza per la finale di stasera e che ha visto la coppia cinese Quan Hongchan/Chen Yuxi dominare e prenotare con larghissimo anticipo la medaglia d’oro. Non c’è davvero una possibilità che le altre coppie possano impensierire le due, che hanno chiusocon un vantaggio di oltre 55 punti su tutte le avversarie. Quan Hongchan/Chen Yuxi hanno totalizzato 352.08 punti, quasi senza impegnarsi ...