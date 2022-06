Strage Viareggio, attesa la sentenza d’appello bis. Moretti in aula chiede scusa ai familiari delle vittime, loro lo contestano: “Stai zitto” (Di giovedì 30 giugno 2022) Ultima udienza nel processo d’appello bis per la Strage ferroviaria di Viareggio, che il 29 giugno del 2009 provocò 32 morti e un centinaio di feriti. Il sostituto procuratore generale di Firenze Sergio Affronte ha rinunciato a replicare alle difese: i giudici sono entrati in camera di consiglio alle 11:23 e la sentenza è attesa nel pomeriggio. Il procedimento è tornato in Toscana dopo che a inizio 2021 la Cassazione aveva dichiarato prescritte le imputazioni di omicidio colposo plurimo, escludendo l’aggravante della violazione di norme per la sicurezza sul lavoro e rinviando a un nuovo appello per la sola imputazione di disastro ferroviario colposo. A fine aprile, l’accusa aveva chiesto pene comprese tra i tre anni e sei mesi e gli otto anni e due mesi per dieci dei 16 imputati: di sei anni e nove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Ultima udienza nel processobis per laferroviaria di, che il 29 giugno del 2009 provocò 32 morti e un centinaio di feriti. Il sostituto procuratore generale di Firenze Sergio Affronte ha rinunciato a replicare alle difese: i giudici sono entrati in camera di consiglio alle 11:23 e lanel pomeriggio. Il procedimento è tornato in Toscana dopo che a inizio 2021 la Cassazione aveva dichiarato prescritte le imputazioni di omicidio colposo plurimo, escludendo l’aggravante della violazione di norme per la sicurezza sul lavoro e rinviando a un nuovo appello per la sola imputazione di disastro ferroviario colposo. A fine aprile, l’accusa aveva chiesto pene comprese tra i tre anni e sei mesi e gli otto anni e due mesi per dieci dei 16 imputati: di sei anni e nove ...

