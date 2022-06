Strage Viareggio, appello bis: 13 condanne e 3 assoluzioni (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Si è concluso con 13 condanne e 3 assoluzioni il processo di appello bis per la Strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, che provocò 32 morti e un centinaio di feriti. Lo ha deciso la Corte di appello di Firenze, che ha emesso la sentenza oggi pomeriggio dopo quasi sei ore di camera di consiglio. Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana ed ex Ad di Ferrovie dello Stato, è stato condannato a 5 anni di reclusione per i reati di disastro ferroviario, incendio e lesioni. La procura generale aveva chiesto per Moretti una condanna a 6 anni e 9 mesi, mentre nel primo appello era stato condannato a 7 anni. Moretti è stato assolto dalla corte presieduta da Angelo Grieco, che ha letto la sentenza, dall’omessa condotta ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Si è concluso con 13e 3il processo dibis per laferroviaria didel 29 giugno 2009, che provocò 32 morti e un centinaio di feriti. Lo ha deciso la Corte didi Firenze, che ha emesso la sentenza oggi pomeriggio dopo quasi sei ore di camera di consiglio. Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana ed ex Ad di Ferrovie dello Stato, è stato condannato a 5 anni di reclusione per i reati di disastro ferroviario, incendio e lesioni. La procura generale aveva chiesto per Moretti una condanna a 6 anni e 9 mesi, mentre nel primoera stato condannato a 7 anni. Moretti è stato assolto dalla corte presieduta da Angelo Grieco, che ha letto la sentenza, dall’omessa condotta ...

reportrai3 : L’ex ad di Fs Moretti contestato in aula dai parenti delle vittime nel giorno della sentenza del processo di appell… - Agenzia_Ansa : FLASH | Strage di Viareggio, l'ex ad di FS e Rfi Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni nel processo di appello… - reportrai3 : Strage di Viareggio, l’ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti condannato a 5 anni nel processo di appello bis per la strag… - SecolodItalia1 : Strage di Viareggio: 13 imputati condannati e tre assolti. Cinque anni a Moretti - Bera49164308 : RT @BarbaraRaval: Strage di #Viareggio, 32 morti, 25 feriti gravi e gravissimi. Condanne in gran parte confermate, al processo di appello b… -