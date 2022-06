Renato Zero confessa le molestie subite da un pedofilo: 'La gente mi accusò dicendo che non era vero' (Di giovedì 30 giugno 2022) Renato Zero ha confessato di aver subito molestie sessual i quando era un ragazzo. Al Corriere ha raccontato i suoi ricordi di infanzia non tralasciando quelli più traumatici che ha deciso di ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 giugno 2022)hato di aver subitosessual i quando era un ragazzo. Al Corriere ha raccontato i suoi ricordi di infanzia non tralasciando quelli più traumatici che ha deciso di ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Renato Zero racconta di esser stato molestato da un pedofilo da bambino #renato #zero #racconta #molestato… - leggoit : Renato Zero confessa le molestie subite da un pedofilo: «La gente mi accusò dicendo che non era vero» - lucamaterazzi : RENATO ZERO, LE MOLESTIE DA RAGAZZINO, I PRANZI IN MENSA CON LUCIO BATTISTI,HENDRIX E FANTASTICO… - zazoomblog : Renato Zero e l’episodio vissuto da bambino: “Un signore con la patta sbottonata mi chiese…” - #Renato #l’episodio… - luciano55321084 : RENATO ZERO «Da bimbo abitavo in centro a Roma, senza bagno. Ci dissero: andate in periferia, lì c’è» Che palle! -