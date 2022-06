Pa: un passo avanti nella trasformazione digitale, nasce ProDe (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Nell'era della trasformazione digitale assumono una rilevanza strategica l'innovazione e l'introduzione di nuove tecnologie nei processi di digitalizzazione. È in questo scenario che nasce il Processo di Dematerializzazione in qualità ProDe, processo certificato di digitalizzazione massivo, attraverso il quale diventa possibile certificare la creazione di copie digitali con contenuto e forma identici ai documenti analogici originari dalle quali sono ottenute. Ideato dal Gruppo Csa e sviluppato in partnership con il Cnr, ProDe è stato finanziato dal Mise ed è conforme alle nuove linee guida Agid. Questa soluzione innovativa, partendo da documenti analogici consente la creazione di copie informatiche che sostituiscono, a tutti gli effetti di legge, gli originali cartacei, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Nell'era dellaassumono una rilevanza strategica l'innovazione e l'introduzione di nuove tecnologie nei processi di digitalizzazione. È in questo scenario cheil Processo di Dematerializzazione in qualità, processo certificato di digitalizzazione massivo, attraverso il quale diventa possibile certificare la creazione di copie digitali con contenuto e forma identici ai documenti analogici originari dalle quali sono ottenute. Ideato dal Gruppo Csa e sviluppato in partnership con il Cnr,è stato finanziato dal Mise ed è conforme alle nuove linee guida Agid. Questa soluzione innovativa, partendo da documenti analogici consente la creazione di copie informatiche che sostituiscono, a tutti gli effetti di legge, gli originali cartacei, ...

Pubblicità

DavideAiello85 : È iniziata a @Montecitorio la discussione generale sulla depenalizzazione della coltivazione domestica di #cannabis… - CarloCalenda : Una riflessione sulla destra al 48%. L’alleanza con i 5S nel Conte 2 al grido di “mamma Salvini”, non è servito a s… - GiovaQuez : Orsini: 'Oggi l'Italia ha fatto un passo avanti verso l'internazionalizzazione della guerra in Ucraina, non sta fac… - FiorinoLuca : @pol2187 Nessun passo avanti al CC? ?? 80 più Pulisic è utopia ai massimi livelli ?? - fisco24_info : Pa: un passo avanti nella trasformazione digitale, nasce ProDe: (Adnkronos) - Nell’era della trasformazione digital… -