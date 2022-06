Ospedale Pellegrini, positivo al Covid aggredisce infermiere che gli nega la pizza (Di giovedì 30 giugno 2022) Nell’Ospedale Pellegrini di Napoli, un infermiere è stato preso per il collo da un paziente positivo al Covid al quale aveva chiesto di non consumare la pizza nel pronto soccorso. Un infermiere è stato insultato e poi preso per il collo da un paziente positivo al Covid al quale, poco prima, aveva chiesto di non Leggi su 2anews (Di giovedì 30 giugno 2022) Nell’di Napoli, unè stato preso per il collo da un pazientealal quale aveva chiesto di non consumare lanel pronto soccorso. Unè stato insultato e poi preso per il collo da un pazientealal quale, poco prima, aveva chiesto di non

