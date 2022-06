Mascherine in ufficio e smart working: nuove regole fino al 31 ottobre (Di giovedì 30 giugno 2022) Nel lavoro privato dovrebbe rimanere l’uso delle Mascherine Ffp2 in quanto “presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio, nei luoghi chiusi, in quelli aperti al pubblico o dove non si può rispettare il distanziamento di un metro”. Lo prevede la bozza di aggiornamento delle misure di contrasto al Coronavirus, che dovrà essere approvata in via definitiva e che sarà in vigore fino al 31 ottobre. Nella bozza sono contenute anche le indicazioni per il controllo della temperatura all’ingresso, che non deve essere superiore ai 37 gradi e mezzo. Previsto anche un incentivo per lo smart working, ritenuto “uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 giugno 2022) Nel lavoro privato dovrebbe rimanere l’uso delleFfp2 in quanto “presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio, nei luoghi chiusi, in quelli aperti al pubblico o dove non si può rispettare il distanziamento di un metro”. Lo prevede la bozza di aggiornamento delle misure di contrasto al Coronavirus, che dovrà essere approvata in via definitiva e che sarà in vigoreal 31. Nella bozza sono contenute anche le indicazioni per il controllo della temperatura all’ingresso, che non deve essere superiore ai 37 gradi e mezzo. Previsto anche un incentivo per lo, ritenuto “uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente ...

Pubblicità

infoitsalute : Mascherine Ffp2 in ufficio e smartworking per i fragili: la bozza di accordo fino al 31 ottobre - Brick79G : @LaVeritaWeb Immagina mettere le mascherine in ufficio. Immagina. - Robypennny : RT @RicoAlessandro: Barlumi di lucidità (non dal governo). Su @LaVeritaWeb Pronti a un’estate con le Ffp2 in ufficio? ?? #mascherine https:… - MMFAZT : RT @RicoAlessandro: Barlumi di lucidità (non dal governo). Su @LaVeritaWeb Pronti a un’estate con le Ffp2 in ufficio? ?? #mascherine https:… - AseroGiovanna : RT @F1Sofa: @Resistenza1967 Non ci siamo. La Lega vuole il mio voto? Che se lo guadagni. Fermi tutto questo merdaio: abolizione dell'obblig… -