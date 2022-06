L'ultimo governo di Mario Draghi (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - Questo è l'ultimo governo da qui alla fine della legislatura in cui è premier? "Sì. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi risponde alle domande dei cronisti durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri sul dl bollette, ma in cui sono stati affrontati anche i temi che il governo è chiamato a gestire. "Non sono disposto a guidare un governo con un'altra maggioranza" ha ribadito più volte il premier, "È un momento di grande impegno: la guerra, la siccità, i rincari dell'energia, occorre essere tutti insieme e trovare la risposta. I risultati importanti dell'azione di governo sono il merito di questa maggioranza, di saper prendere decisioni con generosità e interesse dell'Italia come bussola. Abbiamo davanti molte sfide, sono convinto che le potremo ... Leggi su agi (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - Questo è l'da qui alla fine della legislatura in cui è premier? "Sì. Così il presidente del ConsiglioDraghi risponde alle domande dei cronisti durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri sul dl bollette, ma in cui sono stati affrontati anche i temi che ilè chiamato a gestire. "Non sono disposto a guidare uncon un'altra maggioranza" ha ribadito più volte il premier, "È un momento di grande impegno: la guerra, la siccità, i rincari dell'energia, occorre essere tutti insieme e trovare la risposta. I risultati importanti dell'azione disono il merito di questa maggioranza, di saper prendere decisioni con generosità e interesse dell'Italia come bussola. Abbiamo davanti molte sfide, sono convinto che le potremo ...

