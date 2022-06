Pubblicità

voceditalia : Londra insulta Putin: “Machista e pazzo” - massi_dessy : @franco31rossi Insulta Maldini chi? Ma che argomentazione da Minus habens è 'non va a Londra perché Vuole solo noi'… -

Agenzia ANSA

Vincere la guerra sul campo in Ucraina non sara' cosa facile, ma intanto il Regno Unito sembra deciso a cercare di punire la Russia di Vladimir Putin con tutte le armi: inclusa quella della ...... ecco perché 13.05sanziona il patriarca russo Kirill La Gran Bretagna ha deciso di ... salsicce e spaghetti" Nuovo attacco su Twitter di Dmitry Medvedev, ex presidente russo checon ... Londra insulta Putin: 'machista e pazzo' - Mondo Vincere la guerra sul campo in Ucraina non sara' cosa facile, ma intanto il Regno Unito sembra deciso a cercare di punire la Russia di Vladimir ...LONDRA (INGHILTERRA ... sapete a chi mi riferisco") ma ci ha tenuto a precisare che non c'è stato alcun insulto razzista nei suoi confronti: "No, quello no, ma tanta mancanza di rispetto.