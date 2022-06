LIVE Giro d’Italia Donne 2022, prima tappa in DIRETTA: Kristen Faulkner è in testa. sul percorso c’è Marta Cavalli (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 E’ partita l’olandese Lonneke Uneken (Team SD Worx): ultima partente nella startlist odierna. 15.18 Parte in questo momento Marta Cavalli! 15.15 Fra qualche minuto sarà la volta dell’attesissima Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope). 15.12 L’australiana Lauretta Hanson (Trek Segafredo) si prende in questo momento l’ultimo posto nella top 10 col crono di 5’57”. 15.09 Ultime 10 cicliste al cancelletto di partenza. 15.05 C’è Martina Fidanza sul percorso (Ceratizit-WNT Pro Cycling Team). 15.00 La belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) fa segnare lo stesso tempo di Elisa Balsano: ossia 5’51”. Attualmente è terza, appaiata ad Elisa Balsamo. 14.57 Tempo splendido a Cagliari: il sole bacia il percorso ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22 E’ partita l’olandese Lonneke Uneken (Team SD Worx): ultima partente nella startlist odierna. 15.18 Parte in questo momento! 15.15 Fra qualche minuto sarà la volta dell’attesissima(FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope). 15.12 L’australiana Lauretta Hanson (Trek Segafredo) si prende in questo momento l’ultimo posto nella top 10 col crono di 5’57”. 15.09 Ultime 10 cicliste al cancelletto di partenza. 15.05 C’è Martina Fidanza sul(Ceratizit-WNT Pro Cycling Team). 15.00 La belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) fa segnare lo stesso tempo di Elisa Balsano: ossia 5’51”. Attualmente è terza, appaiata ad Elisa Balsamo. 14.57 Tempo splendido a Cagliari: il sole bacia il...

