LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: oro di Arnaldi/Passaro nel doppio maschile di tennis! Bedel argento ed Esposito bronzo nel judo (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.56 ATLETICA – La presentazione delle protagtoniste della finale del disco donne. Due le azzurre in gara: 1 ITA FORTUNA Diletta 2 CRO TOLJ Marija 3 CYP LADA Androniki 4 ITA STRUMILLO Stefania 5 POR DA SILVA CA Liliana 6 ALG BOUNAB Nabila 7 TUR BECEREK Ozlem 20.53 ATLETICA – Bene Eloisa Coiro che chiude al secondo posto la seconda semifinale degli 800. Vince la turca Ekaterine in 2'02?64 20.50 ATLETICA – Al via nella seconda semifinale degli 800 l'azzurra Eloisa Coiro. Le protagoniste sono Smonkar (Slo), Benkassem (Mar), Ekaterine (Tur), Mouici (Alg), Cabral da Silva (Por), Coiro (Ita), Sahnoune (Fra) 20.47 ATLETICA – Buon lancio di Bianchetti che si riprende il terzo posto con 20.03. Era stato scavalcato da Rosenov Arnaudov con 19.58 nella gara del getto del peso. 20.44 BASKET 3X3 – L'Egitto supera 10-8 la ...

