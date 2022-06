LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia in tre finali per l’oro tra arco e judo. Argento nello skeet, trionfa Guazzini. La Turchia resta davanti (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:16 TIRO A VOLO – Arrivano due medaglie dallo skeet misto! Bacosi/Cassandro sono d’Argento, sconfitti in finale da Francia 2 di Noémie Agnès Battault ed Emmanuel Stéphane Petit. Bronzo per Bartolomei/Rossetti, bravi a superare Cipro 2 di Stefanos Nikolaidis e Konstantia Nikolaou. 15:11 PALLAVOLO – In corso il terzo set del quarto di finale femminile tra Italia e Croazia, con le azzurre in vantaggio per 8-6. Ricordiamo che la nazionale Italiana ha vinto con margine i primi due set. 15:09 PUGILATO – Iniziato il programma odierno. Tanti gli atleti Italiani attesi sul ring di Oran. La prima a disputare il suo match di semifinale sarà Giordana Sorrentino, alle 15.30. 15:07 judo – Ed arriva l’ippon di Martina ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:16 TIRO A VOLO – Arrivano due medaglie dallomisto! Bacosi/Cassandro sono d’, sconfitti in finale da Francia 2 di Noémie Agnès Battault ed Emmanuel Stéphane Petit. Bronzo per Bartolomei/Rossetti, bravi a superare Cipro 2 di Stefanos Nikolaidis e Konstantia Nikolaou. 15:11 PALLAVOLO – In corso il terzo set del quarto di finale femminile trae Croazia, con le azzurre in vantaggio per 8-6. Ricordiamo che la nazionalena ha vinto con margine i primi due set. 15:09 PUGILATO – Iniziato il programma odierno. Tanti gli atletini attesi sul ring di Oran. La prima a disputare il suo match di semifinale sarà Giordana Sorrentino, alle 15.30. 15:07– Ed arriva l’ippon di Martina ...

