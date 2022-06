LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Bedel argento ed Esposito bronzo nel judo, calcio in semifinale! (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.12 calcio – Turchia-Italia 0-0: azzurrini in semifinale da primi nel girone! 19.55 ATLETICA – Nei 100 femminili Gloria Hooper (11.59) e Giorgia Bellinazzi (11.75) accedono alla finale! 19.46 TENNISTAVOLO – Nella finale per il bronzo il lusitano João Pedro Ferreiro Geraldo è avanti per 3-0 sull’azzurro Niagol Ivanov Stoyanov. 19.39 calcio – Turchia ed Italia sempre sullo 0-0 al 79?. 19.33 ATLETICA – Nei 400 ostacoli femminili Rebecca Sartori (56.55) ed Alice Muraro (57.20) accedono alla finale! 19.27 calcio – Turchia ed Italia sullo 0-0 al 65?. 19.22 TENNISTAVOLO – Iniziata la finale per il bronzo tra il lusitano João Pedro Ferreiro Geraldo e l’azzurro Niagol Ivanov Stoyanov. 19.17 ATLETICA – Nei 400 ostacoli maschili José ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.12– Turchia-Italia 0-0: azzurrini in semifinale da primi nel girone! 19.55 ATLETICA – Nei 100 femminili Gloria Hooper (11.59) e Giorgia Bellinazzi (11.75) accedono alla finale! 19.46 TENNISTAVOLO – Nella finale per ilil lusitano João Pedro Ferreiro Geraldo è avanti per 3-0 sull’azzurro Niagol Ivanov Stoyanov. 19.39– Turchia ed Italia sempre sullo 0-0 al 79?. 19.33 ATLETICA – Nei 400 ostacoli femminili Rebecca Sartori (56.55) ed Alice Muraro (57.20) accedono alla finale! 19.27– Turchia ed Italia sullo 0-0 al 65?. 19.22 TENNISTAVOLO – Iniziata la finale per iltra il lusitano João Pedro Ferreiro Geraldo e l’azzurro Niagol Ivanov Stoyanov. 19.17 ATLETICA – Nei 400 ostacoli maschili José ...

Pubblicità

GamingTalker : SEGA pensa a serie TV live-action e film di giochi Atlus come Persona - maze_esports_it : ??“HERO CHALLENGE”?? Questa sera il nostro PARALIZE in squadra con BERRI e MOONRYDE, affronteranno una sfida EPICA!… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: attesa per le finali di judo. Boari-Nespoli in semifinale nell’arco m… - JustNowOne : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: oro per Vittoria Guazzini nel ciclismo! Due finali nell'arco! Volley… -